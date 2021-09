La Route Cezanne piétonne Aix-en-Provence, 26 septembre 2021, Aix-en-Provence.

La Route Cezanne piétonne 2021-09-26 13:00:00 13:00:00 – 2021-09-26 17:00:00 17:00:00

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Programme de la journée

➜ Conférences

●”Leo Marchutz” Présenté par Monsieur Antony Marschutz (fils de l’artiste) qui évoquera l’œuvre, la vie et le lien avec le Tholonet de l’artiste / Mairie du Tholonet, Salle de l’Ours de 10h30 à 11h30

● “André Masson et Leo Marchutz”. Présentation des ateliers de ces deux peintres qui ont travaillés ensemble / Marchutz School of Fine Arts et l’Atelier d’André Masson de 13h à 17h

● “Écrivains et Philosophes de la Route Cézanne”. La Route Cézanne, lieu de réflexion et d’écriture / Château du Tholonet (Société du Canal de Provence), Le Moulin à 16h



➜ Expositions

● “L’Eau et la Route Cezanne”. Photos fonds Ely : ouvrages d’art eau et fontaines d’Aix-en Provence. / Château du Tholonet, Le Moulin de 13h30 à 17h

● “L’Eau en Provence” Activités organisées par la Société du Canal de Provence / Château du Tholonet, Le Parc de 13h à 17h

● “Jardins de Provence” Nature et jardinage en Provence / Route Cezanne (sous Château Noir) de 13h30 à 17h



➜ Moments musicaux

● Interprétation d’œuvres du répertoire par de jeunes talents sous la direction de Christophe Bukudjian responsable artistique des “Musicales de la Route Cezanne” / Parking de l’hôtel Les Lodges Sainte Victoire de 14h à 14h30 et de 15h30 à 16h

➜ Atelier pâtisserie, organisé par le chef pâtissier du restaurant le Saint Estève / Parking de l’hôtel Les Lodges Sainte Victoire e 14h30 à 15h



➜ Contes pour enfants / Château du Tholonet – Le Parc à 15h.

L’Association Route Cézanne du Tholonet organise des animations culturelles sur la route Cézanne qui devient piétonne le temps d’une journée

http://www.routecezanne.com/

