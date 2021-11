Soissons Soissons Aisne, Soissons La rose et la tempête Soissons Soissons Catégories d’évènement: Aisne

L'exposition « La Rose et la Tempête », située au centre de la nef de l'église de l'ancienne abbaye Saint-Léger de Soissons, propose au public de visualiser la restauration du réseau de pierre de la rose occidentale de la cathédrale Saint-Gervais Saint-Protais tombée et déposée après la tempête Egon de janvier 2017. Sur inscription au 03.23.59.91.20.

