le mercredi 20 octobre à 14:00

### Rencontre – Atelier jeune public Par Coline Pierré ([éd. du Rouergue](https://www.lerouergue.com)) C’est toujours pareil. Les animaux moches sont moqués, critiqués, craints. Alors qu’en réalité, ils sont comme les autres. Ils rêvent simplement d’être aimés, câlinés, admirés. L’atelier d’écriture et d’illustration mené par Coline Pierré est destiné à tous les justiciers des bêtes, prêts à s’engager et à soutenir la grande révolte des animaux moches. En co-accueil avec la [Ville de Jumièges](http://www.jumieges.fr/) Matériel nécessaire : une paire de ciseaux et un bâton de colle

Au programme de cette dernière journée Des mots et des mômes, des ateliers pour dessiner, écrire, écouter et chanter.

2021-10-20T14:00:00 2021-10-20T16:00:00

