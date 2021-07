La Résistance en Poitou Thouars, 5 août 2021, Thouars.

EUR Découvrez l’extraordinaire richesse de la Résistance régionale !

En Anjou et en Poitou, comme dans le pays tout entier, des femmes et des hommes font preuve d’ingéniosité et de courage pour s’opposer à l’occupant et au régime de Vichy. La défense des valeurs républicaines menée par les résistants constitue notre héritage et a forgé notre société. Le découvrir nous donne des clés pour comprendre le monde qui nous entoure.

Visite proposée dans le cadre de l’exposition temporaire “Les enfants de la Résistance” visible du du 25 juin au 30 septembre, du mardi au vendredi ainsi que le dimanche de 14h30 à 18h. Fermé les jours fériés.

Pour les groupes de plus de 10 personnes, tous les jours de 9h à 18h sur réservation.

+33 5 49 66 42 99

Centre Régional “Résistance & Liberté”

