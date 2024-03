LA REMORQUE AUTOMATIQUE Narbonne, samedi 30 mars 2024.

Le personnage de Jean-Roger Gonflant est un scientifique qui se déplace avec son laboratoire roulant, annexe du Centre de recherche et d’invention en Manotechnologies . Cet ingénieur nous fait découvrir sa remorque qui s’inspire des carrioles de véhicules de bonneterie. Elle a avec elle un petit groupe d’objets sculptés, d’animaux et de découvertes décalées, qui se rendent aux imaginaires du public afin de renforcer cette connexion fragile avec nos émerveillements enfantins. Jean-Roger Gonflant ne se présente pas comme un bonimenteur, mais plutôt comme un inventeur et un constructeur qui se moquent de cette technologie invasive, coûteuse et sophistiquée qui cherche à étouffer en chacun de nous le petit inventeur qui sommeille pour le transformer en gros consommateur! Ce spectacle accessible à tous est une véritable merveille.

Ouverture des portes à 20 H.

15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 21:00:00

fin : 2024-03-30

26 Quai de Lorraine

Narbonne 11100 Aude Occitanie

