Après avoir encouragé la régulation de l’Intelligence Artificielle par le droit souple, les autorités européennes changent aujourd’hui de logique avec la promotion d’un droit plus contraignant, dont la publication par la Commission européenne d’une proposition de règlement, dite AI Act, marque le point de départ. Ce colloque international et pluridisciplinaire vise à offrir une analyse comparée des systèmes de régulation proposés. COLLOQUE INTERNATIONAL EN LIGNE (sans inscription) : Lien Zoom : [[https://bit.ly/3jStOyc](https://bit.ly/3jStOyc)](https://bit.ly/3jStOyc) Retrouvez le programme complet dans Manifestations scientifiques 2021 : [[https://www.jm.universite-paris-saclay.fr/recherche/manifestations-scientifiques](https://www.jm.universite-paris-saclay.fr/recherche/manifestations-scientifiques)](https://www.jm.universite-paris-saclay.fr/recherche/manifestations-scientifiques)

Sans inscription

