Nousty Pyrénées-Atlantiques Nousty 8 EUR 8h30 : inscriptions sur place

9h : départ du parcours VTT (35 km – 865 m de dénivelé)

9h15 : départ du parcours marche (12 km)

9h30 : départ du parcours VTT (20 km – 347 m de dénivelé)

Restauration sur place.

Possibilité de louer des VTT électriques avec Get Loc.e (Nousty) qui sera sur place (réservation à l'avance possible) : www.getloc-e.fr

