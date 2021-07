Nantes Centre Socioculturel Beaulieu - ACCOORD Loire-Atlantique, Nantes La quinzaine des familles Centre Socioculturel Beaulieu – ACCOORD Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

La quinzaine des familles Centre Socioculturel Beaulieu – ACCOORD, 10 août 2021-10 août 2021, Nantes. 2021-08-10

Horaire : 14:00 17:00

Gratuit : oui Familles Animations autour de jeux, cuisine, motricité pour la petite enfance, kermesse, défilé de mode… Inscription : 06 32 11 52 94 Centre Socioculturel Beaulieu – ACCOORD 4 Rue Marc Vaubourgoin Île de Nantes Nantes

