La Puce à l'Oreille

C'est burlesque, c'est grotesque, c'est clownesque ! Raymonde Chandebise soupçonne d'adultère son mari, Victor-Emmanuel, directeur d'une compagnie d'assurances. Elle lui tend alors un piège en lui donnant rendez-vous anonymement dans un hôtel de petite vertu, Le Minet Galant à Montretout ! M. Chandebise répond à cet appel en y envoyant son fidèle ami Tournel, qui est lui, un authentique séducteur. Comme l'ensemble des protagonistes propulsés là-bas, Victor-Emmanuel ignore que le garçon d'étage prénommé Poche, un parfait imbécile, est son sosie parfait. L'hôtel devient alors le théâtre d'une farce gigantesque où la mécanique des quiproquos, des mensonges et des tromperies s'emballe sans que personne ne parvienne à l'arrêter. C'est à une course poursuite haletante et débridée que la Compagnie Le Kafteur nous invite, dans une mise en scène qui met à nu la parfaite mécanique de Feydeau. Un vrai régal pour le public. 

Mise en scène Jean-Luc Fabriard assisté de Christine Denis. 
Compagnie le Kafteur 
Durée 2h20 sans entracte – Tout Public dès 8 ans

Village-Neuf, 21 octobre 2021

