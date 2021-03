GUYANCOURT Ferme de Bel Ebat Guyancourt LA PRINCESSE DE CLEVES Ferme de Bel Ebat GUYANCOURT Catégorie d’évènement: Guyancourt

du mardi 23 mars au jeudi 25 mars à Ferme de Bel Ebat

Autour d’une table dressée, d’une élégance baroque, revivez l’histoire dramatique d’une princesse qui sacrifia sa passion à la vertu. Un prince vieillissant tombe amoureux d’une jeune fille de 15 ans. Si ce sentiment n’est pas réciproque, le mariage est néanmoins célébré. Mais à la cour d’Henri II, la jeune princesse s’éprend soudain du Duc de Nemours… Amoureux de la plume et des plaisirs de la table, Benoit Schwartz raconte et joue le texte de Madame de Lafayette en offrant à ses hôtes une complicité particulière. La gastronomie se mêle aux émois de la cour. Avec délicatesse, un lien se tisse entre les convives qui incarnent, sans la jouer, la légende et partagent le sentiment d’avoir vécu, ensemble, un voyage unique au cœur d’une intimité dévoilée… Une belle soirée où se conjuguent plaisir de l’ouïe, plaisir des yeux et plaisir de la table – femmes.de.llettres.com Dans le cadre du Temps des femmes et du projet Edifier notre matrimoine. En partenariat avec le Lycée d’Hôtellerie et de Tourisme de Saint-Quentin-en-Yvelines. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 9,25€

Théâtre (+ dîner) Ferme de Bel Ebat 1 place de Bel-Ébat GUYANCOURT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-23T20:30:00 2021-03-23T22:30:00;2021-03-24T20:30:00 2021-03-24T22:30:00;2021-03-25T20:30:00 2021-03-25T22:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Guyancourt Autres Lieu Ferme de Bel Ebat Adresse 1 place de Bel-Ébat Ville GUYANCOURT