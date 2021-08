La pose de fenêtre | Atelier pratique Lille, 11 septembre 2021, Lille.

La pose de fenêtre | Atelier pratique

Lille, le samedi 11 septembre à 09:30

La pose de fenêtres (atelier pratique) ————————————– Parfaire l’isolation de son logement en remplaçant les anciennes fenêtres par des fenêtres plus performantes, c’est ce que cet atelier vous propose d’apprendre à réaliser. Maîtriser les bonnes pratiques et savoir poser une fenêtre tout en veillant à soigner les fixations et l’étanchéité à l’air et à l’eau, installer les poignées, le pare-tempête, assurer les finitions et la pose des joints : un professionnel vous l’apprend étape par étape. **→ Samedi 11 septembre 2021 de 9h30 à 12h30** **Cet atelier pratique a lieu dans un local à Lille dont l’adresse vous sera communiquée à l’inscription** **Inscription directement auprès de la Maison de l’Habitat Durable**

Atelier gratuit, inscription préalable obligatoire

Lille Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont l’adresse vous sera communiquée à l’inscription. Lille Lille-Centre Nord



2021-09-11T09:30:00 2021-09-11T12:30:00