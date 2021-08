Le Reposoir Vestiges de la porte d'âge Haute-Savoie, LE REPOSOIR La Porte d’Âge, une construction atypique. Vestiges de la porte d’âge Le Reposoir Catégories d’évènement: Haute-Savoie

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Vestiges de la porte d’âge

La Porte d’Âge, ancienne ferme construite par les Chartreux sous la forme d’une maison forte, est mentionnée dès le XIVe siècle. Elle illustre les liens étroits qui existaient entre les fermiers du Reposoir et les Chartreux, propriétaires des lieux depuis le XIIe siècle. La Porte d’Âge était un lieu de péage, construit dans un lieu étroit et adossé au rocher, à l’entrée de la vallée du Reposoir à laquelle on accédait par un passage voûté (amorce reconstituée). Façade du XVIIe siècle, chasse-roues, niches avec copie de la statue de Vierge d’origine datant du XVIe siècle (au centre), tourelles latérales, meurtrières. Descriptif historique sur place.

Gratuit / Visite en extérieur / Chaussures de marche recommandées.

Visite libre des vestiges de la Porte d'Âge, ancienne ferme fortifiée construite par les Chartreux.

