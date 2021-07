Tourcoing Maison Folie Hospice d'Havré Nord, Tourcoing LA PLUME ET LE LOUP – Compagnie Voyageuse Immobile Maison Folie Hospice d’Havré Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Maison Folie Hospice d’Havré, le jeudi 22 juillet à 15:30

Maison Folie Hospice d’Havré – Salle de spectacles Jeudi 22 juillet Séance à 15h30 Gratuit Spectacle musical par SwaN Blachère (Conte/chant) et Cyrille Brugère (guitare/chant) Tout public partir de 6 ans Durée 55 minutes Et si le moment était venu de tordre le cou aux histoires de grand méchant-loup ? Ici, les contes nous entraînent au coeur d’un monde où les bêtes et le sauvage sont à l’honneur. La poésie, l’humour et l’étrange se côtoient pour célébrer les retrouvailles de l’humain avec le vivant qui l’entoure. Un voyage en musique et en chansons dans l’univers des contes merveilleux mené tambour-battant par un duo qui laisse la part belle au mouvement et à l’improvisation ! Et par dessus tout, une féroce déclaration d’amour au loup ! »

Gratuit

Festival Tréto à Tourcoing Plage Maison Folie Hospice d’Havré 100 rue de Tournai 59200 Tourcoing Tourcoing Nord

2021-07-22T15:30:00 2021-07-22T16:30:00

