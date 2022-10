La plateforme Cyceron à Caen Caen, 11 janvier 2023, Caen.

La plateforme Cyceron à Caen

Boulevard Henri Becquerel Cyceron Caen Calvados Cyceron Boulevard Henri Becquerel

2023-01-11 17:30:00 17:30:00 – 2023-01-11 19:30:00 19:30:00

Cyceron Boulevard Henri Becquerel

Caen

Calvados

Cyceron est un Groupement d’Intérêt Public (GIP) dont les membres sont l’Université de Caen Normandie, le Centre Hospitalier Universitaire de Caen, le Centre de lutte Contre le Cancer François Baclesse, les organismes nationaux de recherche (CEA, CNRS, Inserm), le GANIL, la Région Normandie ainsi que la communauté urbaine Caen la Mer.

Cyceron héberge 250 chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs, techniciens et étudiants répartis au sein de 7 unités de recherche, véritables vecteurs des activités scientifiques de Cyceron et d’une unité de service. Les recherches menées jusqu’à présent portent essentiellement sur les neurosciences.

Cyceron, pilote une plateforme d’imagerie labélisée au niveau national et coordonne un ensemble unique de laboratoires et d’équipements (imageurs précliniques et cliniques, laboratoires de chimie et de biologie) qui feront l’objet de la visite.

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite. Ouverture de la billetterie le mercredi 13 octobre 2022 à 10h00 en ligne ou dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham.

Modalités pratiques de la visite : Vous devez vous munir d’une pièce d’identité à présenter au contrôle de sécurité pour accéder au site, par conséquent le nom sur le billet doit correspondre à la pièce d’identité présentée: nom et prénom, donc si vous réservez pour plusieurs personnes vous devez renseigner les noms et prénoms de chacun des participants.

Cyceron est un Groupement d’Intérêt Public (GIP) dont les membres sont l’Université de Caen Normandie, le Centre Hospitalier Universitaire de Caen, le Centre de lutte Contre le Cancer François Baclesse, les organismes…

info@caenlamer-tourisme.fr +33 2 31 27 14 14 https://reservation.caenlamer-tourisme.fr/la-plateforme-cyceron-a-caen.html

Cyceron Boulevard Henri Becquerel Caen

dernière mise à jour : 2022-10-02 par