Villeneuve-d'Ascq Grange de la Ferme Dupire Nord, Villeneuve-d'Ascq « La Planète fond, Vive les glaçons ! (et autres digressions anxiogènes et dérisoires) » de Cathy Turek Grange de la Ferme Dupire Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

« La Planète fond, Vive les glaçons ! (et autres digressions anxiogènes et dérisoires) » de Cathy Turek Grange de la Ferme Dupire, 10 décembre 2021, Villeneuve-d'Ascq. « La Planète fond, Vive les glaçons ! (et autres digressions anxiogènes et dérisoires) » de Cathy Turek

Grange de la Ferme Dupire, le vendredi 10 décembre à 20:30

Collectif Katarsis Quand deux déesses se retrouvent par hasard sur une scène de théâtre, quel regard posent-elles sur notre monde ? Une pièce remue-méninges grinçante. Ça crisse, ça crashe, ça dézingue, et ça déjante (avec en invité spécial : La Mère, l’Amer, la Mer *) * et du Vlan dans la gueule

8/5 € Abonnements à tarifs dégressifs

Une pièce remue-méninges grinçante. Grange de la Ferme Dupire 80 rue Yves Decugis 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Saint-Sauveur Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-10T20:30:00 2021-12-10T21:40:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Grange de la Ferme Dupire Adresse 80 rue Yves Decugis 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Grange de la Ferme Dupire Villeneuve-d'Ascq