Doubs Sochaux 5 EUR SOIREE SPECIALE « PEUGEOT AU MANS // 905, 908, 9X8 » AU MUSEE DE L’AVENTURE PEUGEOT LE 1ER DECEMBRE

PEUGEOT 905, 908, 9X8 côte à côte au Musée .

Après un passage éclair à Sochaux le 3 octobre 2021, la PEUGEOT 9X8 HYBRID HYPERCAR vient pour la première fois prendre ses quartiers d’hiver en exposition au Musée de L’Aventure Peugeot, du 2 décembre 2022 au début du mois de janvier 2023. Une occasion rarissime de voir la PEUGEOT 9X8 entourée de ses prestigieuses ainées, la PEUGEOT 905 (victorieuse des 24H du Mans en 1992 et 1993) et la PEUGEOT 908 (victorieuse en 2009) qui sont, elles, en exposition permanente au Musée. Avant-première jeudi 1er décembre, soirée spéciale « PEUGEOT AU MANS » Programme complet de la soirée :

18h : accueil des participants et visite libre du Musée 19h à 20h15

conférence sur le thème « PEUGEOT AU MANS » 20h15 à 21h30

cocktail dinatoire et visite libre du Musée (22h : fermeture des portes) Informations pratiques : Soirée spéciale sur réservation en ligne uniquement (places limitées)

billetterie 9X8 Tarifs (incluant la visite libre du Musée, la conférence et le cocktail) : ▪

Grand public (à partir de 12 ans) : 37 € par personne ▪

Membres du personnel Stellantis : 29 € par personne ▪

Membres de l’association L’Aventure Peugeot Citroën DS : 29€ par personne ▪

Enfants jusqu’à 11 ans : 19 € par personne Musée de L’Aventure Peugeot, carrefour de l’Europe, 25 600 Sochaux (Doubs)

Réservez dès maintenant votre soirée exceptionnelle au Musée de L’Aventure Peugeot ! musee@peugeot.com +33 3 81 99 42 03 https://www.museepeugeot.com/ carrefour de l’Europe Musée de l’Aventure Peugeot Sochaux

