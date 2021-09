Bassens Médiathèque de Bassens Bassens, Gironde La petite veste de Marnie Médiathèque de Bassens Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Gironde

La petite veste de Marnie Médiathèque de Bassens, 18 décembre 2021, Bassens. La petite veste de Marnie

Médiathèque de Bassens, le samedi 18 décembre à 10:30

Il y a un fil rouge… Fil sort de la manche de la petite veste de Marnie, se cache, se carapate, se dévoile et voyage… Suit son chemin, va où il veut et nous emmène tendrement avec lui… Jeux de fils, d’histoires et de petits objets… Comptines fredonnées et dansées.

Sur inscription, Pass Sanitaire obligatoire

Spectacle par le Théâtre du Petit Rien. De et avec Marie-Simone Pustetto Médiathèque de Bassens rue du 8 mai 1945, 33530 bassens Bassens Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T10:30:00 2021-12-18T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bassens, Gironde Autres Lieu Médiathèque de Bassens Adresse rue du 8 mai 1945, 33530 bassens Ville Bassens lieuville Médiathèque de Bassens Bassens