LA PETITE CASSEROLE D’ANATOLE Belfort, 20 février 2022, Belfort.

LA PETITE CASSEROLE D’ANATOLE Théâtre Louis Jouvet Place du Forum Belfort

2022-02-20 – 2022-02-20 Théâtre Louis Jouvet Place du Forum

Belfort Territoire-de-Belfort

CIE MARIZIBIL

Vous connaissez l’expression « traîner une casserole » ? Eh bien pour Anatole, cette expression est à prendre au pied de la lettre. Du jour au lendemain, il se retrouve avec une petite casserole rouge qu’il doit traîner partout. Au début cela ne change guère sa vie, mais petit à petit les gens regardent plus cet ustensile de cuisine que lui-même. Cet objet commence à le laisser à la traîne de ses propres camardes… Devra-t-il se cacher toute sa vie à cause de ce hasard malheureux ? Non, des personnes extraordinaires lui viendront en aide et lui apprendront simplement à faire de ce qu’il croit être un défaut une qualité qui fondera son identité auprès de lui-même et des autres. Un spectacle forgeant l’optimisme et invitant mine de rien à se connaître soi-même.

Merci de respecter l’âge minimum de 3 ANS par respect pour les artistes.

Théâtre Louis Jouvet Place du Forum Belfort

dernière mise à jour : 2021-11-23 par