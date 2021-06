Tavers Pelouse Le Vau Loiret, Tavers La Pelouse de Vau, entre nature et culture Pelouse Le Vau Tavers Catégories d’évènement: Loiret

Tavers

La Pelouse de Vau, entre nature et culture Pelouse Le Vau, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Tavers. La Pelouse de Vau, entre nature et culture

Pelouse Le Vau, le samedi 18 septembre à 14:30

Animation proposée par le Cen Centre-Val de Loire en partenariat avec la ville de Tavers dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine. Entre culture et nature, la Pelouse de Vau est aujourd’hui préservée pour les générations futures par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire. Venez découvrir ce site naturel extraordinaire à quelques pas de la ville. Lieu de rdv communiqué lors de l’inscription (TAVERS) 4 €/adulte, gratuit pour les enfants < 12 ans et les adhérents - Prévoir vêtements adaptés - Renseignements et inscription obligatoire avant le 17 septembre à midi au 02 38 59 97 29. Tarifs : 4€/adulte et gratuit pour les enfants < 12 ans et les adhérents / Inscription avant le 17 septembre midi Animation proposée par le Cen Centre-Val de Loire en partenariat avec la ville de Tavers dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine. Pelouse Le Vau Le Vau 45190 Tavers Tavers Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Tavers Étiquettes évènement : Autres Lieu Pelouse Le Vau Adresse Le Vau 45190 Tavers Ville Tavers lieuville Pelouse Le Vau Tavers