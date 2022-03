La Passem ! Garlin, 3 juin 2022, Garlin.

La Passem ! Garlin

2022-06-03 12:00:00 – 2022-06-03

Garlin Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 0 Course relais pendant 4 jours et trois nuits sans interruption pour promouvoir la langue de chez nous et collecter des fonds nécessaires à des projets.

1, 2, 10…20 km ?

A pied, à vélo, à trottinette, à cheval…

Parcours du jour : 12h (Garlin), Castetpugon, Mascaraàs-Haron, Burosse-Mendousse, St Jean Poudge, Vialer, Lalongue, Lespielle, Simacourbe, Escurès. 15h40 : Lembeye, Samsons-Lion, Peyrelongue-Abos, Momy, Anoye…

Course relais pendant 4 jours et trois nuits sans interruption pour promouvoir la langue de chez nous et collecter des fonds nécessaires à des projets.

1, 2, 10…20 km ?

A pied, à vélo, à trottinette, à cheval…

Parcours du jour : 12h (Garlin), Castetpugon, Mascaraàs-Haron, Burosse-Mendousse, St Jean Poudge, Vialer, Lalongue, Lespielle, Simacourbe, Escurès. 15h40 : Lembeye, Samsons-Lion, Peyrelongue-Abos, Momy, Anoye…

+33 6 38 93 85 86

Course relais pendant 4 jours et trois nuits sans interruption pour promouvoir la langue de chez nous et collecter des fonds nécessaires à des projets.

1, 2, 10…20 km ?

A pied, à vélo, à trottinette, à cheval…

Parcours du jour : 12h (Garlin), Castetpugon, Mascaraàs-Haron, Burosse-Mendousse, St Jean Poudge, Vialer, Lalongue, Lespielle, Simacourbe, Escurès. 15h40 : Lembeye, Samsons-Lion, Peyrelongue-Abos, Momy, Anoye…

La Passem

Garlin

dernière mise à jour : 2022-03-02 par