Montreuil Les Roches Montreuil, Seine-Saint-Denis Là pas Là – Cie Acta Les Roches Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis

Là pas Là – Cie Acta Les Roches, 6 octobre 2021, Montreuil. Là pas Là – Cie Acta

du mercredi 6 octobre au samedi 9 octobre à Les Roches

Un jeu de présence et d’absence, dans ce délicat “entre-deux” où, pour suppléer au manque, l’adulte et l’enfant inventent des jeux à travers lesquels ils découvrent la nécessité de se séparer pour mieux se retrouver : “Je sais que tu es là … même si je ne te vois pas…”

4 €, réservation obligatoire

Poésie sonore et visuelle Les Roches 19 rue Antoinette 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-06T15:00:00 2021-10-06T15:30:00;2021-10-07T10:00:00 2021-10-07T10:30:00;2021-10-07T11:00:00 2021-10-07T11:30:00;2021-10-08T10:00:00 2021-10-08T10:30:00;2021-10-08T11:00:00 2021-10-08T11:30:00;2021-10-09T16:00:00 2021-10-09T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Montreuil, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Les Roches Adresse 19 rue Antoinette 93100 Montreuil Ville Montreuil lieuville Les Roches Montreuil