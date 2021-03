Nancy Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy Meurthe-et-Moselle, Nancy La part publique Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

La part publique Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy, 22 mars 2021-22 mars 2021, Nancy. La part publique

Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy, le lundi 22 mars à 18:00

Détenteur d’un Master en urbanisme et docteur en art de l’Université Alvar Aalto à Helsinki, Gilles Delalex a co-fondé l’agence d’architecture Muoto à Paris avec Yves Moreau en 2003.

Gilles Delalex est professeur à l’Ecole d’Architecture de Paris-Malaquais où il dirige le département Théorie, Histoire, Projet. Il a enseigné à l’Ecole des Ponts et Chaussées de 2004 à 2008.

Gilles Delalex est chercheur au Laboratoire Liat, depuis 1998, où il coordonne un axe de recherche sur l’image des grandes infrastructures modernes. Ses recherches portent sur l’esthétique et les imaginaires de l’hypermodernité.

Visio-conférence à suivre sur Microsoft Teams, retrouvez plus d’informations et le lien de la conférence sur : [http://www.nancy.archi.fr/fr/conference-gilles-delalex_-e.html](http://www.nancy.archi.fr/fr/conference-gilles-delalex_-e.html)

Microsoft Teams

Visio-conférence de l’archiecte Gilles Delalex, Architecte – enseignant à l’École d’architecture Paris-Malaquais / Directeur du département Théorie-Histoire-Projet Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy Site Boffrand – 1, avenue Boffrand – 54000 NANCY Nancy Haussonville – Blandan – Mon Désert – Saurupt Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-22T18:00:00 2021-03-22T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Nancy Autres Lieu Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy Adresse Site Boffrand - 1, avenue Boffrand - 54000 NANCY Ville Nancy