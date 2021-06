La Parenthèse Musique – Concert de Cuarteto Lunares Éguzon-Chantôme, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Éguzon-Chantôme.

La Parenthèse Musique – Concert de Cuarteto Lunares 2021-07-06 21:00:00 – 2021-07-06

Éguzon-Chantôme Indre

A la croisée du Tango traditionnel et des nouveaux courants de la musique populaire argentine, quatre jeunes et talentueux musiciens pour un ensemble plein de promesses. Le Cuarteto Lunares est un ensemble qui mêle formation classique et création contemporaine. C’est un mélange

élaboré entre la musique de chambre et la musique populaire qui marque sa différence par une formation particulièrement innovante. Aurélie GALLOIS / Violon et Orchestration – Carmela DELGADO / Bandonéon – Gersende PERINI / Violoncelle – Lucas EUBEL-FRONTINI / Contrebasse.

Concert de Cuarteto Lunares dans l’église d’Eguzon dans le cadre du festival La Parenthèse musique.

Concert de Cuarteto Lunares dans l’église d’Eguzon dans le cadre du festival La Parenthèse musique.

A la croisée du Tango traditionnel et des nouveaux courants de la musique populaire argentine, quatre jeunes et talentueux musiciens pour un ensemble plein de promesses. Le Cuarteto Lunares est un ensemble qui mêle formation classique et création contemporaine. C’est un mélange

élaboré entre la musique de chambre et la musique populaire qui marque sa différence par une formation particulièrement innovante. Aurélie GALLOIS / Violon et Orchestration – Carmela DELGADO / Bandonéon – Gersende PERINI / Violoncelle – Lucas EUBEL-FRONTINI / Contrebasse.

© Elsa BROCLAIN