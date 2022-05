La nuit romantique | Restaurant Eléonore Monpazier, 25 juin 2022, Monpazier.

La nuit romantique | Restaurant Eléonore
restaurant Eléonore
5, rue Saint Pierre
Monpazier

2022-06-25 19:00:00 – 2022-06-25

Monpazier Dordogne

Célébrons ensemble la nuit la plus longue de l’année. Une cuisine authentique, saine, franche et directe. Les 4 saisons en truffes et herbes. Une ambiance cozy & élégante. Sélections de vins de nos vignerons. Le dîner d’une belle nuit : Amuse bouche, Gaspaccho tomate et mousseline de chèvre frais. Risotto d’asperges vertes & truffes d’été. Filet de bar rôti au jus de pistou et pignons grillés. Pavlova de fruits rouges avec chantilly et sorbet. Menu 45€.

+33 5 53 22 44 00

Eleonore

restaurant Eléonore 5, rue Saint Pierre Monpazier

dernière mise à jour : 2022-05-12 par