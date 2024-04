Printemps à la ferme au Domaine de la Tuque La Tuque Biron, samedi 11 mai 2024.

Printemps à la ferme au Domaine de la Tuque La Tuque Biron Dordogne

Portes ouvertes » Vin et Littérature avec entrée libre.

Accueil sur le domaine en association avec la Librairie Mari’Bouts.

Balade découverte dans le vignoble, lectures et jeux.

Atelier culinaire « Accord mets et vin » le samedi et le dimanche à 11h avec deux chefs cuisiniers. Apéritif offert.

Les Vignerons de Biron vous accueillent dans ce vignoble insolite et secret !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 10:00:00

fin : 2024-05-11 18:00:00

La Tuque Domaine de la Tuque

Biron 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Printemps à la ferme au Domaine de la Tuque Biron a été mis à jour le 2024-03-26 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides