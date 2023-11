Les Floralies de St Jean de Côle Bourg Saint-Jean-de-Côle, 11 mai 2024, Saint-Jean-de-Côle.

Saint-Jean-de-Côle,Dordogne

Salles voutées du château de la Marthonie fleuries ainsi que l’église du XIIème. Exposants de fleurs et plantes dans tout le village. Pépiniéristes, horticulteurs et artisans vous feront découvrir plantes, fleurs et objets divers. Stand pâtisseries et sandwichs, buvette, restauration sur place..

2024-05-11 fin : 2024-05-12 19:00:00. .

Bourg

Saint-Jean-de-Côle 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Vaulted rooms of the castle of Marthonie decorated with flowers as well as the 12th century church. Flower and plant exhibitors throughout the village. Nurserymen, horticulturists and craftsmen will make you discover plants, flowers and various objects. Pastries and sandwiches stand, refreshment stand, catering on the spot.

Salas abovedadas del castillo de la Marthonie decoradas con flores, así como la iglesia del siglo XII. Expositores de flores y plantas por todo el pueblo. Viveristas, horticultores y artesanos le harán descubrir plantas, flores y objetos diversos. Puesto de bollería y bocadillos, puesto de refrescos, catering in situ.

Gewölbte Säle des Schlosses La Marthonie mit Blumen geschmückt, ebenso die Kirche aus dem 12. Aussteller von Blumen und Pflanzen im ganzen Dorf. Baumschulen, Gärtnereien und Kunsthandwerker bieten Ihnen Pflanzen, Blumen und verschiedene Gegenstände an. Stand mit Gebäck und Sandwiches, Getränkestand, Verpflegung vor Ort.

