Metropolitan Opéra Live Madame Butterfly Val de Louyre et Caudeau, samedi 11 mai 2024.

Metropolitan Opéra Live Madame Butterfly Val de Louyre et Caudeau Dordogne

Samedi 11 mai 2024, à 18h30, à l’Espace Culturel André Malraux de Cendrieux, retransmission de Madame Butterfly de Puccini en différé du Metropolitan Opera.

Sur réservation

Samedi 11 mai 2024, à 18h30, à l’Espace Culturel André Malraux de Cendrieux, retransmission de MADAME BUTTERFLY de Puccini en différé du Metropolitan Opera.

L’extraordinaire soprano Asmik Grigorian s’attaque au rôle exigeant de Cio-Cio-San, la geisha royale au cœur de la tragédie dévastatrice de Puccini. Le ténor Jonathan Tetelman incarne l’insensible officier demarine maéricain Pinkerton, dont la trahison la détruit.

L’association Confluence des Arts et des Savoirs propose pour la saison 2023-2024 les neufs sélections du Metropolitan Opera dans le cadre des diffusions HD-Live 2023-2024 et six opéras supplémentaires, avec la qualité des retransmissions en live du MET.

Place 17 euros / Assiette garnie 8 euros

Sur réservation 17 17 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 18:00:00

fin : 2024-05-11 22:00:00

Espace Culturel André Malraux

Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine g.thomasset@orange.fr

L’événement Metropolitan Opéra Live Madame Butterfly Val de Louyre et Caudeau a été mis à jour le 2024-03-18 par OT de Périgueux