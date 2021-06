Lods Place des forges LODS Doubs, Lods La Nuit Romantique à Lods Place des forges LODS Lods Catégories d’évènement: Doubs

Lods

La Nuit Romantique à Lods Place des forges LODS, 26 juin 2021-26 juin 2021, Lods. La Nuit Romantique à Lods

Place des forges LODS, le samedi 26 juin à 17:00

A partir de 17h, le marché des producteurs ouvre sur la place des Forges, animé par l’orgue de barbarie de Catherine et André Humbert. Un apéritif romantique est offert par la municipalité à 18h30. A 19h, Lods vous propose un concert accoustique du groupe Casamène crew, à proximité du marché des producteurs. A 20h30, rendez-vous place Pézard pour une visite guidée du village, par un habitant : Pierre Mabille. A 21h15, le jazz manouche prend ses aises à proximité du marché, avec le groupe Mea Culpa. A 22h30, avant de se séparer, la famille Rondot clôture la soirée par un spectacle : « rivière romantique et musicale ». Pour votre dîner, l’hôtel de France propose une ambiance romantique avec dîner aux chandelles sur sa terrasse. Réservation au 03 81 60 95 29.

Entrée libre. Dîner sur réservation.

En musique et en lumières, notre village vous dévoilera tous ses charmes Place des forges LODS 25930 Lods Lods Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T17:00:00 2021-06-26T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Lods Étiquettes évènement : Autres Lieu Place des forges LODS Adresse 25930 Lods Ville Lods lieuville Place des forges LODS Lods