Périgueux Dordogne Périgueux EUR 4 6 A l’occasion de cette 17ème édition de la Nuit Européenne des Musées votre MAAP sera ouvert gratuitement de 19h00 à 23h00

Au programme :

Nouveau jeu de piste pour les jeunes et leur famille : » Bienvenue au bal costumé du musée »

Exposition Expoésie des artistes Chiara Mulas et Serge Pey

Nouvelle présentation des collections Africaines

