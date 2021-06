Bordeaux Cap Sciences Bordeaux, Gironde La Nuit Européenne des Musées 2021 à Cap Sciences ! Cap Sciences Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Cap Sciences, le samedi 3 juillet à 18:00

Profitez de la Nuit des musées pour visiter gratuitement l’exposition ESPRIT CRITIQUE, Détrompez-vous ! Rumeurs, fausses nouvelles, idées reçues… À qui faire confiance ? Comment savoir si une information est fiable ? Comment ne pas croire n’importe quoi ? Comment penser correctement ? Affûter son esprit critique, c’est prendre conscience de ce qui peut nous rendre vulnérables : nos préjugés, nos habitudes de pensée, nos émotions et parfois… notre méfiance injustifiée ! C’est aussi trouver des soutiens pour y voir clair. Parfois, c’est admettre ne pas savoir… Bref, c’est apprendre à ajuster son degré de confiance. Entrez dans l’expérience de cette exposition, jouez à vérifier l’information, explorez les situations pièges, démasquez les idées toutes faites ! #ExpoEspritCritique Une exposition co-conçue et co-produite par Cap Sciences, le Quai des Savoirs et le Palais de la Découverte.

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T23:59:00

