**De 18h15 à 19h** ### Antarctique 2.0°C, une expédition scientifique hors normes ***Exclusivement en ligne*** Dans un bateau à voile aménagé en laboratoire de recherche de pointe, six jeunes chercheurs embarquent fin septembre de France vers les confins des régions polaires. Ce seront plusieurs mois d’enquête scientifique sur les impacts du changement climatique en Antarctique. Interview et discussion en direct du bateau avec les acteurs d’un projet qui parle d’aventure, de recherche, de sensibilisation environnementale et de transmission. Plus d’infos sur l’association [ici](https://www.j2d.org/) ### [Rejoindre la discussion](https://www.youtube.com/channel/UCe_QLfo_PIEvjYxeVwQQ4DA) **** **De 19h à 20h** ### Moteur de recherche ***Exclusivement en ligne*** Trois chercheurs nous livrent l’essentiel et le plus fou de leur découverte en 20 minutes chacun. Avec **Thomas Galoppin**, Anthropologie historique **Élodie Labeye**, Psychologie cognitive **Emma Viguier**, Arts plastiques Coorganisé avec la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de Toulouse et le Centre de Promotion de la Recherche Scientifique; Université Toulouse – Jean Jaurès ### [Assister aux mini-conférences](https://www.youtube.com/channel/UCe_QLfo_PIEvjYxeVwQQ4DA)

