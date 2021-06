Nantes Nantes Centre et Quartiers Loire-Atlantique, Nantes La Nuit du Voyage à Nantes Nantes Centre et Quartiers Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

La Nuit du Voyage à Nantes Nantes Centre et Quartiers, 10 septembre 2021-10 septembre 2021, Nantes.

Horaire : 19:00

Gratuit : oui La Nuit du Voyage à Nantes – Vendredi 10 septembre 2021 à partir de 19h.Partout en ville, c’est chaque année une manière de célébrer la nouvelle édition du Voyage : musées en entrée libre et en nocturne, rendez-vous conviviaux, concerts…La Nuit du Van, orchestrée par le collectif Yodel, serpente le long du parcours avec des rendez-vous éphémères qui sont autant d’invitations à porter un regard différent et amusé sur chacune des étapes du parcours estival.Cette année, c’est depuis le Château des ducs de Bretagne que The Green Line Marching Band, la fanfare rock et attitrée de la Nuit du Van, ouvre cette déambulation qui passera entre autres par le Jardin des Plantes, les places du Bouffay, Royale et Graslin, pour terminer sa course folle et électrique sous les Nefs.Là-bas, à l’heure du deuxième service, la Nuit du Van et la Nuit des Tables de Nantes ne forment plus qu’un pour le plus grand bonheur des toqués de la fête ! Programme complet à partir du 1er septembre 2021 sur Voyage à Nantes 2021 Nantes Centre et Quartiers . Nantes

