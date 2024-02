LA NUIT DU SLAM ! Gignac, jeudi 7 mars 2024.

LA NUIT DU SLAM ! Gignac Hérault

Entre introspection et regard tourné vers le monde, entre coups de gueule et douceur, entre slam, hip hop et rock à sonorités tirant parfois sur l’électro voire le Metal, VELU: un stylo, un micro, des poils.

Participation libre PROGRAMME

18h-20h Ateliers d’écriture

20h30 22h30 Scène ouverte slam

22h45 23h30 Concert de Velu

Ô 4 saisons est un Café associatif situé au cœur de Gignac . Son but est la création de lien social à travers diverses actions.

Entre introspection et regard tourné vers le monde, entre coups de gueule et douceur, entre slam, hip hop et rock à sonorités tirant parfois sur l’électro voire le Metal, VELU: un stylo, un micro, des poils.

Participation libre PROGRAMME

18h-20h Ateliers d’écriture

20h30 22h30 Scène ouverte slam

22h45 23h30 Concert de Velu .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07

fin : 2024-03-07

11 Grand’Rue

Gignac 34150 Hérault Occitanie opoilproductions@gmail.com

L’événement LA NUIT DU SLAM ! Gignac a été mis à jour le 2024-02-16 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT