VIDE GRENIER A LIGNAN SUR ORB LE 28 04 2024 Square Paul Roque Lignan-sur-Orb, dimanche 28 avril 2024.

VIDE GRENIER A LIGNAN SUR ORB LE 28 04 2024 L’Association Fiesta Ambiance organise son Vide Grenier le Dimanche 28 Avril 2024 au Square Paul Roque à LIGNAN SUR ORB ( 34490 )

Entrée gratuite pour les visiteurs

Buvette et restauration sur place Dimanche 28 avril, 06h00 Square Paul Roque

Réservé aux exposants particuliers.

Buvette et restauration sur place.

C’est l’occasion de mettre en vente tout ce que vous ne vous servez plus et qui est dans un coin de votre garage ou autre…

Mais aussi cette journée est une mine aux trésors pour tous les chineurs qui cherchent des objets insolites, anciens, rares, de collection ou rappelant tout simplement son enfance.

Les bénévoles de l’Association Fiesta Ambiance accueilleront publics et exposants tôt le matin pour servir le petit déjeuner, et toute la journée, boissons, café, crêpes, restauration sur place, pains américains, frites…

10€ les 5 mètres pour un véhicule léger sans remorque et 18€ les 10 mètres pour tout autre véhicule.

Renseignements et réservations des places pour les exposants au 06 61 64 35 32

Ou par mail : fiesta-ambiance@orange.fr

Nous vous attendons nombreux pour passer une agréable journée.

Square Paul Roque Square Paul Roque, Lignan-sur-Orb Lignan-sur-Orb 34490 Hérault Occitanie