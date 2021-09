Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe LA NUIT DU DROIT Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Le Mans Sarthe A l’occasion de la date anniversaire de la Constitution de la Ve République et de l’abolition de la peine de mort, le Tribunal Judiciaire et la Faculté de Droit du Mans ont le plaisir de vous convier à participer à LA NUIT DU DROIT qui se déroulera le 4 octobre prochain, à partir de 17h00. Lieu : Enceinte de l’ancien Palais de Justice du Mans

dernière mise à jour : 2021-09-24

