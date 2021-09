La Nuit du Droit au palais de justice d’Angers Palais de justice d’Angers, 4 octobre 2021, Angers.

L’année 2021 marquant la célébration des 40 ans de l’abolition de la peine de mort, les chefs de cour ont choisi de revenir pour cette édition sur l’histoire de la peine de mort en France et de son abolition. Au programme de cette soirée débat, qui se déroulera le **lundi 4 octobre 2021 dans la salle d’assises** du palais de justice d’Angers à compter de 18h : – Mot d’accueil d’Eric Maréchal, premier président et de Jacques Carrère, procureur général – Intervention de Jean-Charles Deniau, réalisateur du film documentaire : « La guillotine une invention française » – Diffusion du film documentaire « _**la guillotine : une invention française**_ » – Table ronde consacrée sur _**l’histoire de la peine de mort et de son abolition en France**_ avec la participation notamment de Nicolas Picard, Professeur agrégé d’histoire, docteur en histoire contemporaine de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et de Me Isabelle OGER-OMBREDANE, avocate au barreau d’Angers.

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Présentation du passe-sanitaire obligatoire

Palais de justice d’Angers rue Waldeck Rousseau 49000 Angers Angers Maine-et-Loire



