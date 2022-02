La Nuit des Musées de Senlis 2022 Senlis, 14 mai 2022, Senlis.

La Nuit des Musées de Senlis 2022 Senlis

2022-05-14 – 2022-05-14

Senlis Oise

Comme chaque année, les musées de Senlis participent à la Nuit européenne des musées. Cet événement est l’occasion de découvrir les collections dans une atmosphère joyeuse et décontractée. Cette année, deux restauratrices du patrimoine viennent vous parler de leur travail et présenter des œuvres exceptionnellement sorties des réserves au musée d’Art et d’Archéologie et au musée de la Vénerie. Les élèves du Conservatoire municipal égayeront la soirée de leurs morceaux de musique.

Comme chaque année, les musées de Senlis participent à la Nuit européenne des musées. Cet événement est l’occasion de découvrir les collections dans une atmosphère joyeuse et décontractée. Cette année, deux restauratrices du patrimoine viennent vous parler de leur travail et présenter des œuvres exceptionnellement sorties des réserves au musée d’Art et d’Archéologie et au musée de la Vénerie. Les élèves du Conservatoire municipal égayeront la soirée de leurs morceaux de musique.

musees@ville-senlis.fr +33 3 44 24 86 72

Comme chaque année, les musées de Senlis participent à la Nuit européenne des musées. Cet événement est l’occasion de découvrir les collections dans une atmosphère joyeuse et décontractée. Cette année, deux restauratrices du patrimoine viennent vous parler de leur travail et présenter des œuvres exceptionnellement sorties des réserves au musée d’Art et d’Archéologie et au musée de la Vénerie. Les élèves du Conservatoire municipal égayeront la soirée de leurs morceaux de musique.

Musées de Senlis

Senlis

dernière mise à jour : 2022-02-10 par