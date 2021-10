Saint-Georges-sur-Loire Saint-Georges-sur-Loire Maine-et-Loire, Saint-Georges-sur-Loire LA NUIT DES CHÂTEAUX AU CHÂTEAU DE L’EPINAY Saint-Georges-sur-Loire Saint-Georges-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Saint-Georges-sur-Loire

LA NUIT DES CHÂTEAUX AU CHÂTEAU DE L’EPINAY Saint-Georges-sur-Loire, 23 octobre 2021, Saint-Georges-sur-Loire. LA NUIT DES CHÂTEAUX AU CHÂTEAU DE L’EPINAY 2021-10-23 – 2021-10-23 L’Épinay Château de l’Épinay

Saint-Georges-sur-Loire Maine-et-Loire Saint-Georges-sur-Loire EUR 470 Un dîner d’exception aux chandelles ! Le Château de l’Epinay vous ouvre ses portes lors d’un somptueux dîner éclairé aux chandelles. Une soirée à la lueur de la bougie, ouverte à tous, lors de laquelle vous serez bercé par les notes jazzy d’un groupe de musique.

Une occasion unique de passer un moment chaleureux et intimiste ! Le dîner se déroulera le samedi 23 octobre 2021 à partir de 19h. Prolongez l’expérience en explorant le Château de l’Epinay à la torche lors d’une chasse au trésor et d’une visite guidée en costumes d’époque. Vous pourrez aussi dégustez quelques fameux vins de Loire des vignobles environnants.

N’hésitez pas à vous vêtir de votre plus beau costume pour la photo souvenir ! Réservez vite votre place au 02 41 39 87 05 dernière mise à jour : 2021-10-13 par

