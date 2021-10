Mamers Mamers Mamers, Sarthe LA NUIT DE L’HORREUR ET LE BAL DES VAMPIRES Mamers Mamers Catégories d’évènement: Mamers

Sarthe

LA NUIT DE L’HORREUR ET LE BAL DES VAMPIRES Mamers, 30 octobre 2021, Mamers. LA NUIT DE L’HORREUR ET LE BAL DES VAMPIRES 2021-10-30 19:00:00 – 2021-10-30 24:00:00 Le Madrigal 83, rue du Docteur Godard

Mamers Sarthe Mamers EUR 5 15 L’association “Le Passé (Ré)Créatif” organise La nuit de l’horreur et le bal des vampires !

Au programme :

– Parcours dans le parc hanté : cherchez la clé pour vous enfuir… – 5€ par personne

– Soirée “tout compris” avec le buffet, une boisson, soirée dansante et le parcours – 15€ par personne

Déguisement et pass sanitaire obligatoires !

Réservation au 06 78 08 18 35

dernière mise à jour : 2021-10-18

