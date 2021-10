La Nuit au Château bis Senlis, 23 octobre 2021, Senlis.

La Nuit au Château bis 2021-10-23 17:00:00 – 2021-10-23 20:30:00

Senlis Oise

0 0 Cette année la ville de Senlis organise “La Nuit au Château”!

Au programme:

Escape Game enfants: l’épée de Saint Louis.

Nous sommes en 1270, le roi de France Louis IX, plus connu sous le nom de « Saint Louis » s’apprête à partir pour la Huitième Croisade en Tunisie! C’est le roi Saint-Louis qui organise et va diriger l’expédition.

Le roi est reconnu pour sa très grande piété à tel point qu’il a fondé le prieuré Saint-Maurice dans lequel nous nous trouvons aujourd’hui ! La pièce est en fait le lieu où dorment les moines Saint-Louis a confié son épée aux moines du prieuré Saint-Maurice, il faut la récupérer pour qu’il débute le long voyage qui l’amènera vers sa dernière croisade.

Durée : 20 minutes/session

-Lieu : Prieuré Saint-Maurice, dans le parc du château royal.

-Dès 9 ans

-5 enfants participants max./session, peuvent être accompagnés

-Uniquement sur inscription via : culture@ville-senlis.fr

Horaires: 17h00, 17h30, 18h, 18h30, 19h et 19h30

Visite nocturne : Espace Saint-Pierre, cave du prieuré de la Vènerie

Profitez de cette visite de nuit inédite pour découvrir l’ancienne église St Pierre et la cave de la Vènerie à la lumière de la lune!

Informations pratiques:

-Durée : 1h30

-Départ : à 19h devant l’espace Saint-Pierre

-15 personnes maximum

-Uniquement sur inscription via : culture@ville-senlis.fr

culture@ville-senlis.fr

Ville de Senlis

