Conférence Entretien d’Issy en ligne : « La Nouvelle vague ou la vie en direct »

Hôtel de Ville d’Issy-les-Moulineaux, le jeudi 18 mars à 20:00

Alain Riou est journaliste, scénariste et réalisateur. Il contribue aux pages « Cinéma » du Nouvel Observateur et intervient par ailleurs régulièrement dans différents programmes à la radio et la télévision, comme Le Masque & la Plume sur France Inter et Le Cercle de Canal +. La Nouvelle Vague, mouvement du cinéma français né à la fin des années 1950, bouscule les règles établies du cinéma français et permet au cinéma d’auteur d’émerger.

Les réalisateurs emblématiques sont Jean-Luc Godard, François Truffaut, Éric Rohmer, Claude Chabrol, Jacques Rivette, Alain Resnais, Louis Malle, Agnès Varda et Jacques Demy. **En raison des mesures sanitaires, la conférence sera en ligne.** Par Alain RIOU, journaliste Hôtel de Ville d’Issy-les-Moulineaux 62 rue du général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

2021-03-18T20:00:00 2021-03-18T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux Adresse 62 rue du général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux