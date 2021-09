Versailles domaine madame elisabeth Versailles, Yvelines La nature en automne domaine madame elisabeth Versailles Catégories d’évènement: Versailles

L’automne, c’est d’abord une histoire de pigments : certains se retirent des feuilles, les verts, tandis que d’autres restent. Le résultat nous émerveille toujours à cette époque. Durant cette balade relaxante dans le domaine de Madame Elisabeth, nous apprendrons à reconnaître les arbres qui le peuplent, à travers un parcours ponctué d’anecdotes. Mais l’automne, c’est aussi de délicieuses saveurs issues de ces géants parmi les plantes. Châtaignes, glands, faines de hêtres, baies de sureau : autant de fruits comestibles remplis de bienfaits. Une dégustation surprise vous sera offerte à la fin de la sortie.

Adulte : 10 € – Adhérent : 6 € – Enfant (de 8 à 14 ans) : 6 € Sur inscription obligatoire

Balade nature commentée domaine madame elisabeth 73 avenue de paris 78000 Versailles Montreuil Yvelines

