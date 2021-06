LA NATURE CA RAPPROCHE DOMAINE DES CIGOGNEAUX, 9 août 2021-9 août 2021, Labaroche.

A travers des activités ludiques et éducatives, nous faciliterons la compréhension de la vie à la montagne. La visite de sites, les échanges avec des acteurs de la montagne, la possibilité de découvrir des activités sportives et l’opportunité de créer des objets renforceront leur connaissance de ce milieu particulier. Profitant de ces lieux, nous accompagnerons les jeunes à se découvrir et à se donner des objectifs par des ateliers de prise de parole, d’expression corporelle et d’écoute des autres. Les veillées seront orchestrées pour inciter les jeunes à découvrir des contes du massif ou de faire des randonnées nocturnes. Construire, connaître, s’associer pour créer des projets seront les axes principaux de cette semaine. **OPERATION ROBINSON Public 12-17 ans** **L’univers de la montagne est remplit de mystère, avec l’aide de tes camarades…prends un grand bol d’air et viens gravir cette montagne qui te réservera des surprises !** **- Visite Musée du bois « Labaroche ».** **- Randonnée avec un guide expert de la forêt.** **- Installer un campement en pleine nature.** **- Koh-lanta : parcours d’obstacles, défis, épreuves d’agilité et de rapidité, énigmes** **- Escape Game, Olympiades.** **- Découvrir la faune et la flore.** **- Course d’orientation, savoir se repérer en forêt.** **- Mais aussi : autonomie, prise de parole, temps de détente**

