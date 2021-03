Cenon Ludo-Médiathèque Cenon, Gironde La musique en images Ludo-Médiathèque Cenon Catégories d’évènement: Cenon

**Sur le thème de la musique, cherche, découpe et colle des images des revues sorties des collections de la Ludo-Médiathèque.**

L’atelier se déroulera jeudi 22 avril, de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30. **Attention : il est nécessaire de participer sur l’ensemble de la journée.**

Atelier destiné aux enfants de 6 à 10 ans. **Chaque réalisation sera exposée au mois de juin 2021 à l’occasion de la clôture du Prix Littéraire Adulte.**

Réservation obligatoire

