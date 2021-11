Lille LA MOULINETTE Lille, Nord NEEBIIC LA MOULINETTE Lille Catégories d’évènement: Lille

Samedi 27 novembre, 20h30 NEEBIIC * On retrouve dans l’univers musical du sulfureux duo originaire de la rust belt des Hauts-de-France toute la rugosité du déclinisme industriel. Nos deux neebiic entendent bousculer les standards d’un art trop longtemps abandonné aux dérives lancinantes du paradigme existentialiste. Les partitions noircies par le carbone délivrent au fil des mesures des notes qui s’entrelacent comme deux grands cétacés prisonniers de l’immensité d’un océan arctique dont le krill qu’il dégorge semble se mouvoir au rythme courroucé des spasmes du géant de glace. *

samedi 27 novembre – 20h30 à 23h30

