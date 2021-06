La montagne sous toutes ses formes …en été Châlet les Gentianes, 2 août 2021-2 août 2021, Villard.

La montagne sous toutes ses formes …en été

du lundi 2 août au samedi 7 août à Châlet les Gentianes

Chalet situé en pleine nature, au cœur de la vallée Verte, les activités proposées permettent de profiter de la beauté du paysage et de la découverte du faune et d’une flore fragile et précieuse. Activités : **1 – Randonnées avec un guide de montagne :** Contes, légendes et découverte du milieu montagnard, sur un sentier parsemé de vieux chalets, de troupeaux de vaches , de sapins et de magnifiques panoramas. Il faudra construire de petites cabanes pour les « Sarvans » en utilisant des matériaux trouvés sur place (mousse, écorce, cônes, branches mortes, fleurs et aussi beaucoup de créativité). **2 – Ateliers trappeurs avec le guide :** Observation des traces d’animaux sauvages, imiter les cris d’animaux, initiation trappeur, moulages d’empreintes …une multitudes d’atelier en demi-journée . **3 – initiation à la science de la gourmandise** et découverte des secrets de la fabrication des confitures aux fruits de saison **4 -Initiation aux poneys :** caresser, nourrir, soigner, ainsi qu’une séance de jeux équestres au pas avec un animateur qualifié **5 – visite et découverte de la fromagerie** du GAEC Combasseron au hameau avec la fabrication de fromage d’Abondance

455 €, pour un départ de Paris +45 € (selon l’effectif)

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Châlet les Gentianes 723 route des crozats – 74420 Villard Villard Haute-Savoie



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-02T00:00:00 2021-08-02T23:59:00;2021-08-03T00:00:00 2021-08-03T23:59:00;2021-08-04T00:00:00 2021-08-04T23:59:00;2021-08-05T00:00:00 2021-08-05T23:59:00;2021-08-06T00:00:00 2021-08-06T23:59:00;2021-08-07T00:00:00 2021-08-07T23:59:00