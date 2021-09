Le Noyer Salle des fêtes Cher, Le Noyer La mobilité ferroviaire en milieu rural, d’hier à demain Salle des fêtes Le Noyer Catégories d’évènement: Cher

Les associations : “La Jacasserie” – “NON au POCL – OUI aux Alternatives” et le collectif “Avenir Ruralité” ont proposé au Pays de mettre en commun leurs compétences afin de réaliser une exposition et des conférences. Renseignements : Pays Sancerre Sologne 02.48.73.99.01 Exposition dans le cadre de la semaine Européenne de la Mobilité, organisée par le Pays Sancerre Sologne. Salle des fêtes Allée de la Gare 18260 Le Noyer Le Noyer Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

