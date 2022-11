La Microfolie fait son Opéra Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon Catégories d’évènement: Craponne-sur-Arzon

Haute-Loire A l’occasion des fêtes de fin d’année, l’Opéra National de Paris se

délocalise et s’installe à Craponne.

Votre Micro-Folie vous propose une diffusion gratuite de La Traviata,

opéra de Giuseppe Verdi. Mairie – salle Justice de Paix 10, bvd Félix Allard Craponne-sur-Arzon

