C’est l’occasion de profiter du soleil et de s’offrir une parenthèse estivale dans un jardin, en lisant ou en écoutant des histoires. Les bibliothécaires viennent à votre rencontre avec une sélection d’albums, de revues et de BD pour petits et grands. Une heure du conte est également programmée à 17h pour les enfants de 3 ans et plus. Bonnes lectures ! La médiathèque propose une sélection d’albums, de revues et de BD pour petits et grands, ainsi qu’une heure du conte pour les enfants à partir de 3 ans. Square du Doisu 1 rue du Gros Chêne 92370 Chaville Chaville Hauts-de-Seine

