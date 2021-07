La Ferté Macé La Ferté Macé La Ferté-Macé, Orne La mare à bout’chou La Ferté Macé La Ferté Macé

La Ferté Macé Orne Des histoires pour les tout-petits

Thème du jour « les émotions »

Pour instaurer une complicité, pour lui donner goût à la lecture, venez pour un temps partager des histoires sélectionnées spécialement pour les tout-petits +33 2 33 37 47 67 Des histoires pour les tout-petits

Lieu La Ferté Macé Adresse salle 1er étage médiathèque Ville La Ferté Macé